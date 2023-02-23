Испания собирается передать Украине до десяти танков немецкого производства Leopard 2. Их планируют передать после обучения украинских военных.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Испания предоставит шесть танков Leopard 2 А4. В ближайшие недели и месяцы поднимем эту цифру до 10. Эту помощь мы предоставим как можно быстрее", - сообщил Санчес.

По его словам, часть украинских военных уже начала учения на Leopard 2.

"Эти танки внесут свой вклад в усиление способностей украинских Вооруженных сил. Дополнительно, мы уже тренируем украинских солдат использовать наши Leopard. Первая партия бойцов уже в Испании, они получают эти специальные учения. Мы нацелены на то, чтобы синхронизировать передачу Leopard с завершением тренировок украинских солдат", - сказал премьер-министр.

Испания может прислать некоторые танки Leopard позже, если это потребуется, добавил Санчес.

В то же время, он отметил, что Испания выступает за совместные закупки ЕС, чтобы увеличить объемы поставок в Украину, учитывая критическую потребность в оружии.

Напомним, сегодня в Киев приехал премьер-министр Испании Педро Санчес. Его встретил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.

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