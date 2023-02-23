В Киев приехал премьер Испании Педро Санчес. Видео
Утром в четверг, 23 февраля, в Киев приехал премьер-министр Испании Педро Санчес. Его встретил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.
Об этом Санчес сообщил в своем Твитттере и опубликовал соответствующее видео.
Перебийнис встретил Санчеса на киевском вокзале. Испанский премьер прибыл поездом.
"Сегодня возвращаюсь в Киев. Мы будем с Украиной и ее народом, пока в Европу не вернется мир", - написал он.
СМИ пишут, что он отправится в Ирпень и Бучу, а также встретится с президентом Владимиром Зеленским.
Напомним, на днях в Украину приезжал Джо Байден. Мы подробно рассказывали, как прошел его визит в Украину и что он заявил в столице.
Кроме того с визитом в Киеве, Ирпене и Буче была премьер-министр Италии.
Также в Киев приезжала израильская парламентская делегация.
Мы следим за новостями 23 февраля в своем онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных событиях последних суток.