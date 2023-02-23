Утром в четверг, 23 февраля, в Киев приехал премьер-министр Испании Педро Санчес. Его встретил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.

Об этом Санчес сообщил в своем Твитттере и опубликовал соответствующее видео.

Перебийнис встретил Санчеса на киевском вокзале. Испанский премьер прибыл поездом.

"Сегодня возвращаюсь в Киев. Мы будем с Украиной и ее народом, пока в Европу не вернется мир", - написал он.

СМИ пишут, что он отправится в Ирпень и Бучу, а также встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, на днях в Украину приезжал Джо Байден. Мы подробно рассказывали, как прошел его визит в Украину и что он заявил в столице.

Кроме того с визитом в Киеве, Ирпене и Буче была премьер-министр Италии.

Также в Киев приезжала израильская парламентская делегация.

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