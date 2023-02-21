Премьер Италии Джорджа Мелони сегодня, 21 февраля, приехала в столицу Украины. Она намерена встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В столицу Украины Мелони прибыла из Польши, где у нее была встреча с польскими премьером и президентом, пишет La Repubblica.

Мелони посетит Бучу и Ирпень, во второй половине дня премьер-министра ожидает президент Владимир Зеленский, с которым она проведет пресс-конференцию. Судя по видео, политик добиралась в Киев на поезде.

Ее встречали на железнодорожном вокзале Киева, видео опубликовало агентство ANSA.

Напомним, по данным СМИ, Италия может передать Украине пять истребителей, но при одном условии - если другие страны начнут первые поставки. Во время поездки в Киев Мелони может поднять вопрос о передаче Киеву истребителей.

Тем временем война в Украине продолжается уже 363-й день. Мы следим за новостями 21 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 362-го дня войны. Британская разведка сообщила, что РФ может объявить о взятии Бахмута 24 февраля, независимо от реального положения дел на местах. Вчера в Киев внезапно приехал президент США Джо Байден. По итогам этого визита США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $460 млн. Владимир Зеленский в интервью Die Welt допустил, что на этой неделе может быть реванш со стороны РФ.

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