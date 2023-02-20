В Киев прибыла израильская парламентская делегация
Сегодня в Киев прибыла израильская парламентская делегация во главе с руководителем комитета обороны и международной политики.
Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона.
По его словам, американские чиновники не довольны уровнем сотрудничества Киева и Иерусалима.
Также очевидцы засняли в центре города кортеж крупной иностранной делегации и рассказали, что у посольства США в Киеве припарковалось несколько автобусов.
Но связан ли приезд израильской делегации с перекрытыми по всему Киеву дорогами - неизвестно.
Сегодня в центре Киева перекрыли улицы в связи с Днем памяти погибших "небесной сотни". Движение было приостановлено на улице Гетьмана, бульваре Леси Украинки и проспекте Поебды. Также были закрыты Шулявский и Воздухофлотский мосты.
Напомним, ранее в Израиле назвали сроки поставки в Украину системы оповещения об атаках ракет и дронов.
16 февраля в Киев впервые с начала войны прибыл высокопоставленный чиновник Израиля - глава МИД страны Эли Коэн.
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