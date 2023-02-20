Сегодня в Киев прибыла израильская парламентская делегация во главе с руководителем комитета обороны и международной политики.

Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона.

По его словам, американские чиновники не довольны уровнем сотрудничества Киева и Иерусалима.

Также очевидцы засняли в центре города кортеж крупной иностранной делегации и рассказали, что у посольства США в Киеве припарковалось несколько автобусов.

Но связан ли приезд израильской делегации с перекрытыми по всему Киеву дорогами - неизвестно.

Сегодня в центре Киева перекрыли улицы в связи с Днем памяти погибших "небесной сотни". Движение было приостановлено на улице Гетьмана, бульваре Леси Украинки и проспекте Поебды. Также были закрыты Шулявский и Воздухофлотский мосты.

Напомним, ранее в Израиле назвали сроки поставки в Украину системы оповещения об атаках ракет и дронов.

16 февраля в Киев впервые с начала войны прибыл высокопоставленный чиновник Израиля - глава МИД страны Эли Коэн.

Война в Украине продолжается уже 362-й день. Мы следим за новостями 20 февраля в своем онлайне.