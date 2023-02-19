Израильские ВВС нанесли авиаудар по жилому району сирийской столицы. В результате погибли пять человек, 20 получили ранения, был поврежден жилой дом.

Как сообщают мировые СМИ, в частности Reuters, удар был нанесен поздно вечером в субботу.

Жертвами авианалета стали четыре мирных жителя и один военный. Все раненые - мирные жители.

По данным Минобороны Сирии, воздушный налет был произведен ракетными очередями со стороны Голанских высот. Средства противовоздушной обороны, как утверждает ведомства, сбили большинство ракет.

Пресса со ссылкой на главное управление древностей и музеев Сирии пишет, что в результате ударов Израиля по Дамаску были также повреждены некоторые объекты в исторической цитадели, которая включена в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Ущерб нанесен расположенным там Техническому институту прикладного искусства и культурному центру Кафр-Суса. Также разрушения зафиксировали в Институте прикладного искусства и Институте археологии.

От армии обороны Израиля комментариев пока нет.

Сирия и Израиль давно и регулярно обмениваются ударами. Так, в мае 2018 года стороны сообщили об обоюдных ракетных атаках.

А весной 2021 года ВВС Израиля нанесли ракетный удар по объектам, расположенным возле сирийских городов Латакия и Тартус.

