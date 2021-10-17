Правительство Сирии обвинило израильских военных в убийстве директора департамента Голан в своем Кабинете министров Мидхата Салиха.

Об этом сообщает сирийское информационное агентство SANA в субботу, 16 октября.

Трагический инцидент произошел в провинции Кунейтра около города Маджджаль-Шамс, оккупированного Израилем. По данным сирийского агентства, израильский солдат застрелил бывшего узника Мидхата Салиха, когда тот возвращался домой.



Израильские власти неоднократно арестовывали Салиха "за принадлежность к движению сопротивления", он провел в израильских тюрьмах свыше 12 лет. После освобождения его избрали в сирийский парламент от округа, включающего в себя подконтрольные Израилю Голанские высоты.

"Кабинет министров решительно осудил действия Тель-Авива, подчеркнув, что нет ничего удивительного, что преступная израильская оккупация убивает свободных людей и борцов из числа сыновей Сирии и арабской нации", - приводит SANA заявление сирийского правительства.

Ранее "Страна" сообщала, что сирийские военные с помощью российских зенитно-ракетных противовоздушных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" уничтожили 8 из 12 ракет, выпущенных истребителями F-16 израильских ВВС по территории республики.

Также мы писали, что в Ливане из-за нехватки топлива прекратили работу две крупнейшие электростанции "Аль-Захрани" и "Дейр-Аммар". Государственная электроэнергетическая компания пытается урегулировать ситуацию и будет использовать запасы топлива министерства обороны страны, чтобы запустить электростанции.