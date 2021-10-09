В Ливане из-за нехватки топлива прекратили работу две крупнейшие электростанции "Аль-Захрани" и "Дейр-Аммар".

Об этом сообщает в Twitter Tehran Times в субботу, 9 октября.

Государственная электроэнергетическая компания пытается урегулировать ситуацию и будет использовать запасы топлива министерства обороны страны, чтобы запустить электростанции, но сделать это быстро не получится.

Не исключено, что отключение электроэнергии по всей стране продлится несколько дней.

Учреждения остались без топлива, поскольку у правительства Ливана не хватает валюты для оплаты. Сообщается, что суда с нефтью и газом отказываются заходить в порты страны, пока они не получат деньги за топливо, причем требуют расчет только в долларах США.

Проблемы со светом возникали в Ливане и ранее. Зачастую жители получали электроэнергию лишь по два часа в сутки. Однако такого масштабного отключения еще не было. У многих ливанцев есть частные дизельные генераторы, но их тоже не хватает.

Ливан оказался парализован экономическим кризисом, который лишь усугубился с падением импорта топлива. По информации Daily Mail, местные жители покупают его на черном рынке. Порой в стране выстраивались многокилометровые очереди желающих заправить машины, царящий хаос на заправка закачивался стычками.

В Ливане прекращена работа крупнейших электростанций. Источник: Twitter/Tehran Times

Ранее "Страна" рассказывала, как украинско-французский бизнесмен собирается стать премьер-министром Ливана. В этой шестимиллионной ближневосточной стране, соседствующей с Сирией и Израилем, продолжается политический и экономический кризис после прошлогоднего мощного взрыва в порту Бейрута, убившего более двух сотен человек.

Также мы сообщали, что конфликт Алжира и Марокко может оставить юг Европы без газа холодной зимой. 30 октября Алжир планирует перекрыть трубопровод, по которому алжирский газ поступает в Марокко, Испанию и Португалию.