Украинско-французский бизнесмен, ливанец по происхождению Омар Арфуш намерен участвовать в назначенных на следующий год парламентских выборах в Ливане.

В этой шестимиллионной ближневосточной стране, соседствующей с Сирией и Израилем, продолжается политический и экономический кризис после прошлогоднего мощного взрыва в порту Бейрута, убившего более двух сотен человек. После этого Ливан захлестнули акции протеста, и правительство ушло в отставку.

Борьба за "Ближневосточную Швейцарию"

Живя сначала в Украине, а затем во Франции, Арфуш не терял связи с родиной. Его младший брат Валид Арфуш - известный в Украине медиаменджер, бывший вице-президент НТКУ.

Будучи профессиональным пианистом, он давал в Ливане концерты, а как общественный деятель создавал проекты по защите экологии при поддержке структур ЕС.

Арфуш, будучи профессиональным музыкантом, часто дает концерты на родине в Ливане. Фото: Facebook Арфуша

В последнее время Арфуш активно присутствует в ливанской политике и вел кампанию за то, чтобы баллотироваться на пост следующего премьер-министра, после того, как временный премьер-министр Хасан Диаб подал в отставку после взрыва в Бейруте.

"Взрыв в Бейруте только доказал, что в Ливане надо менять всю систему. Страна - экономический банкрот, банки закрываются, не дают ссуды, страшная девальвация, плюс санкции США. Инцидент в порту только усиливает катастрофу", - говорил нам Арфуш сразу после инцидента.

С наступлением политического кризиса в Ливане он создал движение "Третья республика" и возглавил ливанское правительство в изгнании. По соцопросам, его политсила - среди лидеров.

Правительство в изгнании Арфуш считает единственным способом спасти Ливан.

"Ливанцы добиваются успеха во всем мире, кроме Ливана", - говорит нам Арфуш.

Арфуш планирует реформы и преобразования, которые, как он уверен, помогут восстановить Ливан, который когда-то был процветающим государством, за что получил неофициальное название "Ближневосточная Швейцария".

Отменить религиозные квоты, вернуть миллиард

Любопытно, что в Ливане действует особая политическая система, так называемый конфессионализм, по которой государственная власть организована в соответствии с делением общества на религиозные общины. Иными словами, посты распределены по квотам в зависимости от религиозной конфессии (в правительство входят представители различных ветвей ислам, христианства). А депутатские кресла в парламенте часто переходят по наследству - от отца детям.

Арфуш требует проведения нерелигиозных выборов.

"Религиозная квота должна быть прекращена при назначении членов правительства, но также и во всей администрации", - говорит он.

В целом в Ливане - очень высокий уровень коррупции, представители власти вывели из страны в европейские банки миллиарды долларов, часть которых заморожена на время расследования.

Кстати, Арфуш два года назад подал петицию ливанской общественности в Европейский парламент с просьбой заблокировать ограбленные ливанские государственные средства в европейских банках.

"Уже есть результат - заморожены 300 млн долларов, которые вывез глава государственного банка Ливана, который и обанкротился государство. Всего было украдено около миллиарда включая имущество и активы, и мы их вернем", - говорит Арфуш.

Лидер "Третьей Ливанской республики" хочет изменить устоявшуюся систему, чтобы, как в цивилизованном мире, во власть назначали по профессиональным качествам и компетенциям, а не по религиозному фактору.

Арфуш с отцом Аднаном, двоюродным братом, мэром одного из ливанских городов Абудом Арфушем и дочкой Густавией. В руках у него - ретро-фото с его прадедушкой, генералом французской армии (Ливан был в то время французской колонией). Фото: из архива Арфуша

"В Ливане, помимо борьбы с коррупцией и "кумовством", нужно установить принципы равноправие, работать над достижением равенства между женщинами и мужчинами. Ливанские женщины должны иметь право давать ливанское гражданство своим собственным детям (сейчас это право есть только у мужчин). Это должно быть светское государство, отделенное от религиозных догм. Нужно создать новую ливанскую конституцию с участием ливанцев со всего мира", - говорит "Стране" Арфуш.

Арфуш собирается организовать сбор помощи в Европейском союзе на восстановление экономики страны в размере до 100 млрд евро.

"Иначе Бейрут будет судиться с Брюсселем за участие крупных деятелей ЕС в коррупции в Ливане долгие годы и покрывательство ливанцев, которые использовали выделенные для сирийских беженцев миллиарды евро, на самом деле покупая оружие и отправляя его боевикам в Сирии, убивая мирных и беззащитных граждан и судя по их обвинению в краже, коррупции и терроризме", - заявил Арфуш на странице "Третьей республики" в Facebook.

В его планах - создание Верховного суда Ливана по борьбе с коррупцией среди судей, а также независимой полиции и Высшего совета по прозрачности, который будет следить за новыми чиновниками, лишать статуса и преследовать в судебном порядке, если их вина будет доказана.