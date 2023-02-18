Израиль передаст Украине систему предупреждения об атаках ракет и дронов для гражданского населения.

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, пишет Haaretz.

"Израиль предоставит Украине систему оповещения об атаках через три - шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Израильская система предупреждения использует сочетания радаров и оптических устройств для обнаружения запусков ракет и беспилотников.

Технологии идентифицируют размеры объектов и определяют опасности. Затем эти данные отображаются на электронной карте. Граждане в свою очередь получают предупреждение на телефон или узнают об опасности через радио, телевидение или сирену.

Израиль неоднократно заявлял о "немалой" помощи для Украины, но никогда не называл объема оказанной поддержки.

Напомним, по данным СМИ, Израиль может пересмотреть свою позицию по поставкам Украине оружия.

Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил возможности поставок Украине систем ПВО "Железный купол".

Ранее "Страна" анализировала, как поменяется политика Израиля в отношении войны в Украине после возвращения Нетаньяху.