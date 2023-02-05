Экс-премьер Израиля рассказал об обещании Путина не взрывать военный госпиталь во Львове
Бывший премьер Израиля Нафтали Беннет заявил, что во время одного из звонков российскому президенту Владимиру Путину он сообщил, что собирается в рамках гуманитарной помощи открыть во Львове военный госпиталь. В ответ лидер РФ пообещал не взрывать медучреждение.
Об этом Беннет сказал во время большого интервью на своем канале в YouTube.
"В ответ Путин сказал: "Если вы мне пообещаете, что не будете использовать госпиталь как укрытие для солдат или оружия, если не будете использовать его в военных целях, то без проблем. Перешлите мне координаты, и я позабочусь о том, чтобы его не взрывали", - вспомнил Беннет.
Отметим, что израильский полевой госпиталь "Блестящая звезда" развернули в одном из районов Львовской области в конце марта 2022 года, о чем сообщали власти Украины.
Об ударах по этому объекту не сообщалось.
Ранее мы писали, что в том же интервью Нафтали Беннет рассказал, что президент РФ Владимир Путин в первые дни войны пообещал ему не убивать Владимира Зеленского.
Также "Страна" приводила высказывания Нафтали Беннета о том, что мирные переговоры Украины и России в марте-апреле 2022 года прервались из-за Запада.
В Офисе президента отреагировали на скандальные заявления экс-премьера Израиля и заявили, что "это все фикция".