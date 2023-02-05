Бывший премьер Израиля Нафтали Беннет заявил, что во время одного из звонков российскому президенту Владимиру Путину он сообщил, что собирается в рамках гуманитарной помощи открыть во Львове военный госпиталь. В ответ лидер РФ пообещал не взрывать медучреждение.

Об этом Беннет сказал во время большого интервью на своем канале в YouTube.

"В ответ Путин сказал: "Если вы мне пообещаете, что не будете использовать госпиталь как укрытие для солдат или оружия, если не будете использовать его в военных целях, то без проблем. Перешлите мне координаты, и я позабочусь о том, чтобы его не взрывали", - вспомнил Беннет.

Отметим, что израильский полевой госпиталь "Блестящая звезда" развернули в одном из районов Львовской области в конце марта 2022 года, о чем сообщали власти Украины.

Об ударах по этому объекту не сообщалось.

Ранее мы писали, что в том же интервью Нафтали Беннет рассказал, что президент РФ Владимир Путин в первые дни войны пообещал ему не убивать Владимира Зеленского.

Также "Страна" приводила высказывания Нафтали Беннета о том, что мирные переговоры Украины и России в марте-апреле 2022 года прервались из-за Запада.

В Офисе президента отреагировали на скандальные заявления экс-премьера Израиля и заявили, что "это все фикция".