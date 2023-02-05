Израиль нашел компромисс с Россией, и этот компромисс заключается в том, что стороны "оставляют друг друга в покое".

Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью французскому телеканалу LCI.

Суть компромисса Нетаньяху объяснил так: "Иран хочет не только создать ядерное оружие, чтобы нас уничтожить, но также подвергнуть нас опасности. Изначально я сказал Путину: "Смотри, у нас есть выбор: мы можем идти к конфронтации или можем найти общий язык. Израиль действует свободно…. Мы не вмешиваемся в твои действия в Сирии, а ты оставляешь нас в покое". Мы нашли компромисс, который служит интересам Израиля, и, следовательно, Путин думает, что это не угрожает российским интересам. Мы решили оставить друг друга в покое, каждый со своей стороны".

Ранее премьер говорил, что размышляет над передачей Украине системы ПРО "Железный купол", но отказался это пообещать и дал понять, что есть альтернативные варианты помощи Киеву.

В отдельном материале мы детально разбирались, почему Израиль заговорил о передаче оружия Украине.