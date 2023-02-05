Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что думает над предоставлением Украине системы ПРО "Железный купол", но не готов "давать окончательных обещаний". И рассматривает также альтернативные "Куполу" варианты.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу LCI во Франции.

"Мы рассмотрим то, что доступно, нашу политику и наши интересы в регионе. Вклад Израиля может быть в других областях", - заявил Нетаньяху.

Поэтому, добавил премьер, "мы изучаем этот вопрос в соответствии с нашими национальными интересами, у нас есть и другие соображения. В частности очень тесная оперативная близость между ВВС Израиля и ВВС России. Их самолеты действуют в сирийском воздушном пространстве, мы пока избегаем каких-либо конфронтации. Мы не хотим военной конфронтации с Россией. У нас есть соображения, которые нужно учитывать, которых нет у других стран".

Напомним, ранее мы подробно разбирались, почему Израиль заговорил о передаче оружия Украине.

Война в Украине продолжается уже 347-й день. Мы следим за новостями 5 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 346-го дня войны. Россияне продолжали наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В оперкомандовании "Юг" сообщили, что Россия сосредотачивает наступательные силы на востоке Украины, но южный регион всегда остается у них в поле зрения. Вчера состоялся крупный обмен пленными, в рамках которого Украина вернула домой 116 человек, а РФ - 63.

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