Нетаньяху думает над предоставлением Украине "Железного купола", но не готов давать окончательных обещаний
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что думает над предоставлением Украине системы ПРО "Железный купол", но не готов "давать окончательных обещаний". И рассматривает также альтернативные "Куполу" варианты.
Об этом он сообщил в интервью телеканалу LCI во Франции.
"Мы рассмотрим то, что доступно, нашу политику и наши интересы в регионе. Вклад Израиля может быть в других областях", - заявил Нетаньяху.
Поэтому, добавил премьер, "мы изучаем этот вопрос в соответствии с нашими национальными интересами, у нас есть и другие соображения. В частности очень тесная оперативная близость между ВВС Израиля и ВВС России. Их самолеты действуют в сирийском воздушном пространстве, мы пока избегаем каких-либо конфронтации. Мы не хотим военной конфронтации с Россией. У нас есть соображения, которые нужно учитывать, которых нет у других стран".
Напомним, ранее мы подробно разбирались, почему Израиль заговорил о передаче оружия Украине.
Война в Украине продолжается уже 347-й день. Мы следим за новостями 5 февраля в своем онлайне.
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