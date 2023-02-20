Президент Украины Владимир Зеленский выпустил обращение к годовщине расстрелов на Институтской и Дню памяти Небесной сотни.

Соответствующее видео появилось в его телеграм-канале.

"Сегодня мы чествуем героев, отдавших свою жизнь за Украину и украинцев во время Революции Достоинства - Героев Небесной Сотни. Людей всех возрастов и профессий, разных регионов, но одинаковых и подлинных ценностей", - сказал президент в обращении.

Он добавил, что "украинцы знают, что такое бороться и защищать собственную свободу. На площадях. На баррикадах. На передовой".

Владимир Зеленский сказал, что "через девять лет после Революции Достоинства битва за нашу независимость продолжается" и выразил уверенность, что украинцы защитят все это, "реализуют мечту украинских героев".

"Рабов в рай не пускают. Это смысл украинского толкования воли. Это причина, почему на нашей земле врага не останется", - заявил президент.

Напомним, сегодня в центре Киеве перекрыли часть улиц. Паблики писали, что, вероятно, это связано с годовщиной расстрелов на улице Институтской 20 февраля 2014 года.

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