Польские танки Leopard 2 готовы к отправке в Украину, экипажи сейчас проходят обучение в Польше.

Об этом рассказал президент Польши Анджей Дуда в интервью CNN.

По его словам, украинские солдаты будут готовы "в течение месяца вернуться в Украину вместе с танками". Однако у Польши "серьезные проблемы" с получением запчастей из Германии.

"Это не только у нас, эти проблемы достаточно распространены. В других странах тоже есть проблемы с Leopard 2, потому что у немцев серьезные проблемы с запчастями. Мы не понимаем эту ситуацию, но так оно и есть. Наши танки Leopard готовы сегодня для Украины. В нашем учебном центре проходят обучение украинские танкисты на танках Leopard 2, мы их готовим, продолжается цикл обучения", - сказал Дуда.

Напомним, по словам министра обороны Алексея Резникова, в Украине будет как минимум два батальона танков Leopard 2, а также, вероятно, шесть или семь батальонов, состоящих из Leopard 1 с боеприпасами.

Ранее мы писали, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны НАТО намерены передать Украине танков в количестве, достаточном для формирования в ВСУ нескольких танковых бригад.