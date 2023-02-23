Финляндия, которая планирует построить забор на границе с РФ, передаст Украине три танка Leopard 2 в рамках тринадцатого пакета военной помощи.

Об этом заявляют в финском Минобороны.

"Прошел год с начала российской атаки, а Украине все еще нужна поддержка в оборонной сфере. Мы пришлем больше оборонительных материалов, участвуем в сотрудничестве с Leopard вместе с нашими партнерами, – заявил министр обороны Микко Савола.

Напомним, на прошлой неделе президент Финляндии заявил, что страна поставит Украине "несколько танков".

Саули Ниинистё тогда заявил, что Финляндия - единственная страна, не являющаяся членом НАТО, у которой есть на вооружении эти танки. При этом, из-за протяженной границы с РФ "вклад не может быть очень большим в количественном выражении", заявлял он.

Также мы писали о том, сколько батальонов танков Leopard 1 и Leopard 2 будет в Украине.

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