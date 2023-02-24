"Мы уважаем суверенитет Молдовы". Зеленский опроверг заявления России о вторжении Украины в Приднестровье
В четверг, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, приуроченной к годовщине начала войны с Россией, опроверг заявления Минобороны РФ, что Киев готовится ввести войска в Приднестровье.
Трансляция пресс-конференции проходит в эфире телемарафона.
"Мы уважаем суверенитет Молдовы", - сказал Зеленский.
Он также сказал, что российские планы по дестабилизации в Молдове могут включать в себя атаку на аэропорт Кишинева и атаку из Приднестровья.
Напомним, накануне министерство обороны России заявило, что Украина якобы готовит вторжение в Приднестровье. В ведомстве утверждали, что вторжение ВСУ в Приднестровье будет проведено в ответ на якобы наступление российских войск с этой территории.
Ранее власти Молдовы и Украины заявляли о планах России по государственному перевороту в Кишиневе. Так, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что РФ намерена осуществить переворот в Молдове, захватив предварительно аэропорт Кишинева для переброски через него войск.
Также мы писали, что сегодня посол США в Молдове Кент Логсдон заявил, что у Вашингтона нет подтверждений возможного вторжения Украины в Приднестровье.