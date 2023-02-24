Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин представила резолюцию с требованием к администрации Джо Байдена представить исчерпывающую информацию об оказываемой Украине помощи. Документ она составила в соавторстве с восемью конгрессменами.

Об этом она сообщила на своем сайте.

"В то время как поджигатели войны и администрация Байдена направили Украине иностранную помощь на сумму более 113 миллиардов долларов, наш пограничный патруль запросил всего 15,46 миллиарда долларов, чтобы защитить нашу южную границу и остановить поток в Соединенные Штаты китайского фентанила, импортированного мексиканским картелем, и торговлю людьми. Пограничная стена президента Трампа стоила бы всего 22 миллиарда долларов, чтобы остановить более 6 миллионов иностранцев, которые незаконно вторглись в нашу страну с тех пор, как Байден вступил в должность. 82 000 русских, вторгшихся в Украину, меркнут по сравнению с этим", - сказано в пресс-релизе.

Резолюция требует, чтобы президент Байден вместе с министром обороны Ллойдом Остином и госсекретарем Энтони Блинкеном предоставили Палате представителей всю необходимую информацию о том, как доллары налогоплательщиков используются в Украине. В тексте резолюции также сказано, что администрация должна будет предоставить для расследования копии всех документов, записи встреч и телефонных переговоров и любые другие финансовые документы, связанные с выделенными конгрессом средствами для Киева.

На сайте Грин указано, что она презентовала резолюцию в Конгрессе при единодушной поддержке республиканцев из комитета по иностранным делам Палаты представителей.

Грин – республиканка, принадлежащая к "трамповскому" крылу партии. Поэтому вероятность принятия Конгрессом этой резолюции далеко не стопроцентна.

Позавчера Комитет по надзору палаты представителей США запросил у Минобороны, Госдепа и Агентства по международному развитию представить отчеты о расходовании 113 миллиардов долларов, выделенных на оказание помощи Украине.

А в ноябре республиканцы и демократы Палаты представителей договорились ужесточить надзор за военной помощью Украине.