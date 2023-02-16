В МИД Украины потребовали у Financial Times "немедленно провести редакционное расследование обстоятельств появления материалов, имеющих все признаки дезинформации в интересах России". В ведомстве имеют в виду прежде всего статью от 6 февраля под заголовком "Премьер-министр Молдовы призывает к увеличению помощи ЕС для укрощения контрабанды оружия из Украины".

Об этом написал на своей станице в Facebook спикер МИД Олег Николенко.

Николенко напомнил, о чем говорится в материале. В начале статьи отмечается, что сейчас экс-премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица рассказала Financial Times о том, что ее страна "наблюдает за увеличением" контрабанды оружия, людей и товаров из Украины на фоне войны. Автор напоминает, что Молдова не является членом Европейского Союза, но граничит с Румынией, которая является членом ЕС с 2007 года.

Далее автор сразу определяет масштаб проблемы: "Незаконная контрабанда оружия, людей и товаров из Украины была основным опасением для стран ЕС после вторжения России в феврале прошлого года, что усилилось огромным количеством оружия, поставленного в страну за последние 11 месяцев, а также увеличением числа людей, стремящихся уехать".

В ответ, как говорится в материале, Брюссель создал центр поддержки в Молдове, пытаясь отслеживать и противодействовать попыткам незаконной торговли. Эта инициатива, по словам Гаврилицы, достигла "успешных усилий в контексте прекращения контрабанды оружия и людей".

"А теперь смотрим на прямую цитату экс-главы молдавского правительства, которая подается в статье: "Мы не хотим стать страной, где растут угрозы безопасности или усиливается... торговля людьми или контрабанда". Наталья Гаврилица также говорит, что Молдове нужна поддержка ЕС, чтобы "не позволить сети контрабанды разрастись".

Совершенно легитимное желание представительницы страны, на территории которой идет война. Но непосредственно ли говорит молдавская экс-премьер о фактах контрабанды оружия или его увеличении? Нет. Цитаты экс-премьер-министра Молдовы не соответствуют заголовку материала Financial Times. Автор статьи также не приводит никаких доказательств контрабанды оружия. Более того, мы не получали никакой подтвержденной информации или конкретных фактов от молдавской стороны о поставках контрабандного оружия из Украины", - пишет Николенко.

По его утверждению, этот материал Financial Times – "очередная дезинформация", цель которой – "дискредитировать международную военную помощь Украине".

Николенко намекнул, что за публикацией стоит Россия, которая инвестирует многочисленные ресурсы, чтобы помешать поставкам западного оружия Украине на фоне нового наступления российской армии".

"Очевидно, что статья Financial Times должна была усилить на Западе страх относительно того, что передающееся Украине оружие обернется против самих западных стран, попав в руки криминальных элементов. В прошлом году этот автор уже публиковал похожую статью, в которой также манипулировал темой якобы контрабанды оружия из Украины. Требуем от Financial Times немедленно провести редакционное расследование обстоятельств появления материалов, имеющих все признаки дезинформации в интересах России", - призвал спикер МИД.

В октябре одно из крупнейших финских медиа Yle выпустило материал о потоках контрабандного оружия из Украины.

Тогда Министерство внутренних дел Украины назвало фейком эту публикацию финского СМИ.