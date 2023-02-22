Комитет по надзору палаты представителей США запросил Минобороны, Госдеп и Агентство по международному развитию представить отчеты о расходовании 113 миллиардов долларов, выделенных на оказание помощи Украине.

Об этом говорится в сообщении комитета, размещенном на его сайте.

Председатель комитета, республиканец от штата Кентукки Джеймс Комер и его коллеги призвали федеральные правительственные учреждения предоставить документы и информацию, чтобы гарантировать, что помощь была "защищена от расточительства, мошенничества и злоупотреблений".

"Комитет по надзору и подотчетности осуществляет надзор за управлением федеральным правительством помощью Украине, финансируемой налогоплательщиками США. С тех пор, как Россия вторглась в Украину почти год назад, Конгресс выделил более 113 миллиардов долларов на помощь в области безопасности, а также гуманитарную, экономическую и управленческую помощь. Крайне важно, чтобы государственные учреждения, управляющие этими средствами, обеспечивали их использование по назначению для предотвращения и снижения риска расточительства, мошенничества и злоупотреблений. Комитет ищет документы и информацию, чтобы понять, как Министерство обороны, Государственный департамент и Агентство США по международному развитию (USAID) осуществляют надзор за этими фондами", — написали законодатели-республиканцы.

В комитете добавили, что во время недавнего слушания по расследованию чрезвычайных расходов в связи с пандемией поняли, что быстрота выделения средств может сделать программы помощи уязвимыми для расточительства, мошенничества и злоупотреблений. Поэтому республиканцы комитета будут осуществлять надзор за расходами на Украину, чтобы гарантировать, что эти средства отслеживаются на предмет рисков.

"Предоставление помощи для ведения боевых действий и восстановления сопряжено с неотъемлемым риском мошенничества, расточительства и злоупотреблений. США должны выявить эти риски и разработать механизмы надзора для их снижения. Благодаря усилиям в Афганистане мы узнали, что Всемирный банк не всегда имеет эффективный контроль и учет средств, и ему часто не хватает прозрачности. Мы также узнали, что нереалистичные сроки и ожидания, которые быстро расставляют приоритеты в расходах, приводят к росту коррупции и снижению эффективности программ. Поскольку США продолжают отфильтровывать помощь через организации, которые вынуждены тратить средства быстро, мы должны обеспечить надлежащие меры защиты, чтобы предотвратить нецелевое использование средств", - заявили республиканцы.

В ноябре республиканцы и демократы Палаты представителей договорились ужесточить надзор за военной помощью Украине.

А вскоре после этого, в декабре, республиканцы потребовали проверить эффективность экономической помощи Украине со стороны США.