Президент США Джо Байден назвал "большой ошибкой" решение Путина приостановить участие РФ в соглашении о сокращении ядерных вооружений.

Об этом сообщает журналист CBS News Сара Кук в Twitter.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин в послании к Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре между РФ и США об СНВ - о сокращении и контроле стратегических наступательных вооружений (ядерного оружия).

Детально решение Путина мы разбирали в отдельном материале.

Также мы сообщали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает РФ пересмотреть решение о приостановке участия в договоре между РФ и США об СНВ - о сокращении и контроле стратегических наступательных вооружений (ядерного оружия).

Война в Украине продолжается уже 364-й день. Мы следим за новостями 22 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 363-го дня войны. В Херсоне вчера под обстрел попала остановка общественного транспорта, там погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения. Под удар также попал жилой дом, где загорелось несколько квартир, и рынок. С 22 по 24 февраля Минобразования призвало все школы перейти на дистанционное обучение с целью предосторожности перед годовщиной начала полномасштабной войны РФ против Украины. Решение об этом принимают на местах.

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