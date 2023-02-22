Госдума РФ единогласно поддержала закон о приостановлении участия РФ в договоре с США о сокращении и контроле стратегических наступательных вооружений (ядерного оружия).

Вчера о выходе из соглашения заявил Владимир Путин. Перед этим он обвинил НАТО в модернизации украинских беспилотников, которыми пытались нанести удары по ядерным объектам РФ: аэродромам в Саратове и Рязани.

Путин уточнил, что РФ не выходит из соглашения, а только приостанавливает свое участие.

"Страна" детально разбирала, что значит выход РФ из СНВ.

Война в Украине продолжается уже 364-й день. Мы следим за новостями 22 февраля в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 363-го дня войны. В Херсоне вчера под обстрел попала остановка общественного транспорта, там погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения. Под удар также попал жилой дом, где загорелось несколько квартир, и рынок. С 22 по 24 февраля Минобразования призвало все школы перейти на дистанционное обучение с целью предосторожности перед годовщиной начала полномасштабной войны РФ против Украины. Решение об этом принимают на местах.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, чего ждать на годовщину войны с РФ.