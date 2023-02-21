Сегодня, 21 февраля, президент РФ выступил с посланием к Федеральному собранию РФ. Речь Путина четко разделялась на две части.

Первая часть – примерно 95% времени. Она мало отличалась от его предыдущих речей в течение последнего года войны: повторение уже много раз озвученных мотивов войны, заявления о необходимости помогать фронту и армии, о том, что НАТО ведет войну с РФ, но "Россию победить на поле боя невозможно", о преодолении санкций, критика "однополярного мира".

Некие конкретные решения в этой части если и звучали, то касались социально-экономических вопросов: увеличение минимальной зарплаты до 19,2 тысяч рублей (9,5 тысяч гривен), налоговые льготы, соцподдержка и прочее.

И этим темам было посвящено гораздо больше времени, чем войне в Украине.

Путин как бы пытается показать – несмотря на войну, в России продолжается "нормальная мирная жизнь" и в ней не работает принцип "пушки вместо масла". Мол, и пушки есть, и масло. И война под видом "спецоперации" идет. И экономика в более-менее нормальном состоянии, а местами и развивается. Безработица сокращается, зарплаты повышаются.

Однако вторая часть речи, которая заняла последние десять минут, несла иной настрой.

В ней Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в главном договоре, который регулирует количество ядерного оружия РФ и США, а также устанавливает механизмы контроля за ним – СНВ.

Причин приостановки было названо две.

Первая – Путин обвинил страны НАТО в содействии украинским ударам по местам базирования стратегической авиации РФ (которая способна нести ядерное орудие), а потому Россия не будет больше пускать на ядерные объекты американских наблюдателей.

Вторая – с требованием допустить наблюдателей к России выступил весь альянс НАТО, где, помимо США, есть две ядерные державы, которые не являются сторонами договора об СНВ – Британия и Франция. Путин сказал, что Россия считает правильным теперь учитывать в этом договоре ядерный потенциал всех стран НАТО.

Таким образом Путин фактически предложил полностью пересмотреть сложившуюся еще в годы холодной войны систему контроля за ядерным оружием. Учитывая напряженность отношений Запада и РФ далеко не факт, что на это согласятся страны НАТО, а значит эта система может просто прекратить существование без замены на новую.

Также Путин заявил, что подписал приказ о выведении на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования. А также сказал, что Россия возобновит ядерные испытания, если их возобновят США.

Что это все означает? С одной стороны, заявления выглядят как характерная для Путина игра на повышение ставок в отношениях с Западом: "прекращайте поддержку Украины, если не хотите столкнуться с ядерной угрозой миру". Тем более, что в ближайшее время Китай собирается озвучить свои мирные предложения по войне, которые, по предварительным данным, будут исходить из предложения заключения перемирия по действующей линии фронта, против чего выступает и Украина, и Запад. И Путин как бы показывает американцам, что нужно поменять позицию, иначе ставки могут стать слишком высоки.

Как далеко готов идти Путин в игре на повышение ставок? В Украине и на Западе распространено скептическое отношение к ядерным намекам и угрозам из Москвы по принципу "они уже давно угрожают, но ничего не делают, а потому и бояться не надо".

В тоже время, и нынешнее послание это еще раз показало, Путин считает основным противником не Украину, а "глобальный Запад". И через решение проблем с Западом он видит и решение своих проблем в Украине (в первую очередь по поставкам оружия из стран НАТО для нужд ВСУ) и шире – по всей системе международных отношений.

Поэтому, теоретически, нельзя исключать, что в какой-то момент Путин, если намеки не сработают, и, особенно, если ситуация на войне в Украине будет развиваться для РФ негативно, может вывести конфликт России с США на уровень эскалации времен "Карибского кризиса" 1962 года, демонстрируя готовность использовать "последний довод" и, рассчитывая, таким образом, побудить Запад пойти на требуемые уступки.

И как на это отреагирует Запад, а также нынешние партнеры России (в первую очередь Китай) – вопрос пока открытый.