Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию.

Об этом он написал у себя в Twitter.

"Путин публично показал свою неактуальность и растерянность. И подчеркнул, что Россия находится в безусловном "таёжном тупике". И что перспективных решений у него нет и не будет. Ибо везде "нацисты, марсиане и теории заговора"… Sic transit gloria mundi [Так проходит мирская слава] Путина в парламенте России…", - написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Как писала "Страна", сегодня Путин выступил с посланием к Федеральному собранию на тему войны в Украине.

В ходе выступления Путин прокомментировал возможные поставки дальнобойных ракет в Украину и сказал, что при поставках Украине дальнобойных ракет РФ будет "дальше отодвигать угрозу от границ".

Президент РФ также сказал, что приостанавливает участие в договоре с США о контроле за ядерным оружием.

Тем временем война в Украине продолжается уже 363-й день. Мы следим за новостями 21 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 362-го дня войны. Британская разведка сообщила, что РФ может объявить о взятии Бахмута 24 февраля, независимо от реального положения дел на местах. Вчера в Киев внезапно приехал президент США Джо Байден. По итогам этого визита США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $460 млн. Владимир Зеленский в интервью Die Welt допустил, что на этой неделе может быть реванш со стороны РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, что известно о визите Байдена в Украину.