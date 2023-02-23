Президент США Джо Байден не видит в приостановке Россией участия в СНВ-3 (Договоре о сокращении и контроле стратегических наступательных вооружений) признаков подготовки к применению ядерного оружия.

Об этом американский президент заявил в интервью ABC.

По словам Байдена, вопрос приостановки участия в Договоре СНВ-3 можно решить.

Напомним, накануне годовщины "признания" "ЛДНР" и затем - вторжения в Украину, президент России Владимир Путин зачитал послание Федеральному собранию. Там он уточнил, что РФ не выходит из соглашения, а только приостанавливает свое участие. Также Путин сказал, что Россия будет настаивать на том, чтобы к этому договору присоединились два члена НАТО со своим арсеналом ядерного оружия - Британия и Франция.

Ранее мы писали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть решение о приостановке участия в договоре между РФ и США об СНВ.

А сегодня президент США Джо Байден назвал "большой ошибкой" решение президента России Владимира Путина приостановить участие РФ в соглашении о сокращении ядерных вооружений.