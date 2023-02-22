Air Force One с президентом США Джо Байденом, который снова споткнулся на трапе, вылетел из Варшавы в 17:51 по местному времени (18:51 по Киеву) и сейчас возвращается в Вашингтон.

Об этом говорится в среду, 22 февраля, в сообщении Белого дома.

Также Белый дом опубликовал краткий отчет о сегодняшней встрече президента Джо Байдена с "бухарестской девяткой" в Варшаве.

"Бухарестская девятка" – это входящие в НАТО страны Восточной Европы: Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.

Согласно отчету, на этой встрече лидеры стран подтвердили свою "непоколебимую поддержку Украины и подчеркнули свою общую приверженность поддержке украинского народа столько, сколько потребуется".

"Они обсудили усиление оборонительной позиции на восточном фланге НАТО, и президент Байден подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов статье 5 НАТО. Они надеются на дальнейшее укрепление единства Североатлантического союза и коллективной обороны на саммите НАТО в Вильнюсе в июле", – говорится в отчете.

Ранее мы писали, что встречей с лидерами "бухарестской девятки" Байден завершил визит в Польшу, которому предшествовала не объявленная заранее поездка в украинскую столицу.

Также "Страна" сообщала, что президент США Джо Байден назвал "большой ошибкой" решение президента РФ Владимира Путина приостановить участие России в соглашении о сокращении ядерных вооружений.