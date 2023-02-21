НАТО и Запад являются для России недругами, что "хуже, чем враг".

Такое заявление сделала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова американского президента Джо Байдена о том, что НАТО и Запад не враги россиян.

"Байден: "Я обращаюсь к вам, россияне. НАТО и Запад вам не враг, как Путин сказал сегодня". В русском языке есть замечательное слово "недруг". Оно хуже, чем враг", - написала Захарова.

Ранее "Страна" приводила упомянутый Захаровой и другие главные тезисы из речи Байдена, произнесенной в Варшаве.

Между тем война в Украине продолжается уже 363-й день. Мы следим за новостями 21 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 362-го дня войны. Британская разведка сообщила, что РФ может объявить о взятии Бахмута 24 февраля, независимо от реального положения дел на местах. Вчера в Киев внезапно приехал президент США Джо Байден. По итогам этого визита США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $460 млн. Владимир Зеленский в интервью Die Welt допустил, что на этой неделе может быть реванш со стороны РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, что известно о визите Байдена в Украину.