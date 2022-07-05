На фото со встречи Сергея Лаврова с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом заметили свастику. Символ можно увидеть на вазе, являющейся частью интерьера юрты в президентском дворце.

Фото опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Отметим, что в большинстве стран мира свастика считается символом нацизма и потому находится под запретом.

Но в Азии его используют до сих пор как древний традиционный символ и его можно встретить в Монголии, Тибете и в индуистских храмах.

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