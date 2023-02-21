Президент США Джо Байден выступил в столице Польши Варшаве. Он заявил, что Запад не хочет нападать на РФ.

Выступление транслировалось в Фейсбуке Белого дома.

"Я обращаюсь к народу России. США и страны Европы не пытаются контролировать или разрушить Россию. Запад не планирует атаковать Россию, как сегодня заявлял Путин. И миллионы российских граждан, которые хотят лишь жить в мире со своими соседями, нам не враги", – заверил американский президент.

Также Байден озвучил другие тезисы:

"Год назад все говорили, что Киев падёт. Я только что приехал из Киева и могу заверить, что Киев стоит, Киев сильный".

Вторжение России в Украину стало испытанием для США и стран Европы. Но "коалиция сформирована", и она будет поддерживать Украину. "Украина не будет победой для России никогда".

"Путин думал, что сможет использовать энергетику как оружие. Но нет. Мы мобилизовались и снизили свою зависимость от российских энергоресурсов".

Путин хочет заблокировать доступ Украины к Черному морю.

События в Украине стали самым большим конфликтом в Европе после Второй мировой войны.

Путин хотел финляндизации Украины, а вместо этого получил натоизацию Финляндии и Швеции.

Кроме прочего Байден намекнул, что до окончания войны в Украине еще далеко.

"Борьба за свободу - это вопрос не одного дня и даже года", -отметил он.

Также, по его словам, "контрнаступление Украины - это будет сложное время", но США продолжат оказывать помощь Киеву.

Выступление Байдена приехала послушать президент Молдовы Майя Санду.

Ранее мы писали, что вчера в Киеве Байден пообещал, что США вместе с 50 странами-партнерами передадут Украине более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысячу артиллерийских систем, более двух миллионов артиллерийских снарядов.

Днем 20 февраля после завершения визита в Киев Байден отправился в Польшу.