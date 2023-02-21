Президент США Джо Байден поздно вечером 20 февраля прибыл из Украины в Польшу с визитом.

Об этом сообщил Польскому агентству печати заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик.

Также прибытие главы Белого дома на вокзал Пшемысля на границе с Украиной транслировало Польское телевидение. Телеканалу не удалось заснять выходящего из поезда президента США.

Телезрители могли увидеть только колонну автомобилей, отправившуюся в аэропорт города Жешув в Ясенке, где ждал самолет, которым обычно путешествует вице-президент США или члены Конгресса. Этот самолет должен доставить Байдена в Варшаву.

Напомним, 20 февраля в режиме секретности Байден прибыл в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским. Зеленский говорил с президентом США о "ситуации на фронте, а также об украинском народе, который переживает сегодня очень тяжелые времена".

В столице Украины Байден пробыл недолго. Около 14:30 в понедельник появилась информация, что он покинул Киев и направился в Польшу.