Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Видео встречи он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Поддержка МВФ создает для Украины возможность оставаться сильной. Это также оружие – оружие экономическое, которое дает нам, нашему обществу, нашему бизнесу возможность развиваться. Мы очень хотим, чтобы бизнес развивался, поступали инвестиции, и мы знаем, что МВФ всегда своей деятельностью подает правильные сигналы. Госпожа Георгиева, спасибо за визит и поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения России. Приятно, что мы находимся в фокусе вашего внимания", - написал Зеленский.

Кристалина Георгиева в свою очередь заявила, что достаточно внимательно следит за событиями в Украине.

"Меня поразил тот факт, что страна и правительство очень хорошо функционируют в этих чрезвычайных условиях вторжения. Я хотела увидеть это. Когда завтра буду говорить с советом директоров МВФ, я скажу, что это действительно страна, которая очень хорошо и эффективно действует, несмотря на ужасное нападение на ее народ, на ее территорию", - сказала глава МВФ.

Кроме того, она рассказала, что сегодня утром посетила Ирпень, который хотела увидеть своими глазами.

Глава МВФ была поражена тем, что за короткий промежуток времени социальная инфраструктура и сети города были восстановлены и снова функционируют.

Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева на конференции в Дубае заявила, что Украине в этом году нужно $40-$48 млрд в качестве финансирования, чтобы ее экономика функционировала.

Тем временем война в Украине продолжается уже 362-й день. Мы следим за новостями 20 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 361-го дня войны. В ближайшее время возможно наступление россиян на территории Луганской области - противник накапливает там технику и живую силу в больших объемах. Сейчас самая тяжелая ситуация в области сложилась в направлении Кременной, где россияне пробуют продавить украинскую оборону. Такая же сложная картина - на Сватовском и Белогоровском направлениях.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует ситуацию за минувшие сутки.