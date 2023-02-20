После визита Байдена Зеленский встретился в Киеве с главой МВФ Георгиевой. Видео
Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.
Видео встречи он опубликовал в своем телеграм-канале.
"Поддержка МВФ создает для Украины возможность оставаться сильной. Это также оружие – оружие экономическое, которое дает нам, нашему обществу, нашему бизнесу возможность развиваться. Мы очень хотим, чтобы бизнес развивался, поступали инвестиции, и мы знаем, что МВФ всегда своей деятельностью подает правильные сигналы. Госпожа Георгиева, спасибо за визит и поддержку Украины с первых дней полномасштабного вторжения России. Приятно, что мы находимся в фокусе вашего внимания", - написал Зеленский.
Кристалина Георгиева в свою очередь заявила, что достаточно внимательно следит за событиями в Украине.
"Меня поразил тот факт, что страна и правительство очень хорошо функционируют в этих чрезвычайных условиях вторжения. Я хотела увидеть это. Когда завтра буду говорить с советом директоров МВФ, я скажу, что это действительно страна, которая очень хорошо и эффективно действует, несмотря на ужасное нападение на ее народ, на ее территорию", - сказала глава МВФ.
Кроме того, она рассказала, что сегодня утром посетила Ирпень, который хотела увидеть своими глазами.
Глава МВФ была поражена тем, что за короткий промежуток времени социальная инфраструктура и сети города были восстановлены и снова функционируют.
Ранее глава МВФ Кристалина Георгиева на конференции в Дубае заявила, что Украине в этом году нужно $40-$48 млрд в качестве финансирования, чтобы ее экономика функционировала.
Тем временем война в Украине продолжается уже 362-й день. Мы следим за новостями 20 февраля в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 361-го дня войны. В ближайшее время возможно наступление россиян на территории Луганской области - противник накапливает там технику и живую силу в больших объемах. Сейчас самая тяжелая ситуация в области сложилась в направлении Кременной, где россияне пробуют продавить украинскую оборону. Такая же сложная картина - на Сватовском и Белогоровском направлениях.
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