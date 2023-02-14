Украине в этом году нужно $40-$48 млрд в качестве финансирования, чтобы ее экономика функционировала, заявила глава МВФ Кристалина Георгиева на конференции в Дубае.

Об этом пишет Bloomberg.

МВФ работает над программой с Украиной и поддерживает ее в ведении "военной экономики", заявила директор-распорядитель МВФ. В программе участвуют США и Европейский союз.

"Я преисполнена восхищением украинскими властями", - сказала она.

Она рассказала, как слышала сирены и видела, как украинские чиновники вынуждены перемещаться в укрытия во время виртуальных встреч с кредитором из Вашингтона.

Напомним, вчера в Варшаве начала работу миссия МВФ, на которой будет обсуждаться новая кредитная программа для Украины в 16 млрд долларов.

Утверждение программы зависит от выполнения ряда условий. В частности, требуется согласование государств "Группы семи" и других доноров и кредиторов Украины.

Также сам МВФ должен изменить свои правила предоставления ссуд странам в состоянии войны. Также Украина должна взять на себя обязательство по воплощению определенных согласованных с фондом реформ.

Подробнее о том, какие условия выставил Фонд для возобновления кредитования Украины, мы писали в отдельном материале.