Украина нуждается в многомиллиардном займе для поддержания госбюджета. Его настойчиво просит украинское правительство, планируя на следующей неделе в Варшаве провести переговоры с представителями МВФ.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на источник, знакомый с этими планами.

Это происходит на фоне того, что вчера международное рейтинговое агентство Moody’s понизило суверенный рейтинг Украины с "Caa3" до "Ca", ожидая, что война с Россией создаст долгосрочные вызовы для экономики страны. Этот рейтинг означает, что долговые обязательства "вероятно, в состоянии дефолта, или весьма близком к нему".

Причина корректировки - последствия российской войны против Украины (снижение устойчивости государственного долга и повышение вероятности реструктуризации долгов со значительными потерями для кредиторов частного сектора).

При этом, Moody's считает возможным дальнейшее понижение рейтинга в случае усугубления конфликта.

Как писала "Страна", МВФ рассматривает новый пакет помощи Украине на 16 миллиардов долларов.

Напомним, что в МВФ оценили потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 году на сумму около 60 миллиардов долларов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 353-й день. Мы следим за новостями 11 февраля в своем онлайне.