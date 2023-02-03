Союзники Украины настаивают на том, чтобы МВФ, с которым наша страна недавно подписала новый меморандум, утвердил кредит в размере 14–16 млрд долларов для укрепления финансов истощенного войной государства.

Об этом пишет Financial Times.

Представители фонда планируют встретиться с украинскими официальными лицами в Варшаве в середине февраля, чтобы продолжить обсуждение такого кредита, сообщает издание со ссылкой на официальных лиц, знакомых с переговорами.

В прошлом году ЕС направил 18 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета Украины. Но блок и другие крупные партнеры Киева хотят, чтобы международные кредиторы активизировали свои усилия по оказанию дальнейшей поддержки, сообщает издание.

"Ожидается, что другие международные доноры, включая другие G7 и международные финансовые институты, покроют остальную часть потребности в финансировании", - заявил FT исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис во время встречи в Киеве.

По его словам, программа МВФ для Украины будет иметь "определенный сигнальный эффект", который "может также вызвать дальнейшую поддержку доноров".

Напомним, в МВФ оценили потребности Украины во внешнем финансировании в сумме 60 миллиардов долларов.

Также "Страна" писала, что МВФ одобрил программу по содействию привлечения донорского финансирования в Украину.

Тем временем война в Украине продолжается уже 345-й день. Мы следим за новостями 3 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 344-го дня войны. Давление россиян на луганском направлении усилилось. Основное движение - от Кременной на запад в сторону Лимана. Губернатор Луганской области считает, что идет подготовка к большому российскому наступлению в феврале-марте. В Оперативном командовании "Юг" считают, что Россия готовится к новому ракетному удару по Украине. На это указывают действия РФ в Черном море.

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