МВФ рассматривает пакет помощи Украине на 16 миллиардов долларов.

Об этом сообщают источники Bloomberg.

Если программу успешно примут, первые выплаты могут поступить уже в апреле.

Но реализация программы зависит от ряда условий, включая одобрение со стороны стран G7, а также доноров и кредиторов Украины, обеспечивающих устойчивость долга страны, сообщают источники.

План также потребует внесения изменений в правила кредитования МВФ, чтобы фонд мог кредитовать воюющую страну.

Кроме того, правительству Украины необходимо будет принять несколько мер по выполнению условий предыдущей программы.

Ранее в МВФ заявили, что потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 году составят минимум 39,5 млрд долларов, а в случае неблагоприятного сценария могут достичь 57 млрд долларов.

"Страна" рассказывала, на каких условиях наша страна получит финансирование от МВФ.