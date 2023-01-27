МВФ рассматривает новый пакет помощи Украине на 16 миллиардов долларов
МВФ рассматривает пакет помощи Украине на 16 миллиардов долларов.
Об этом сообщают источники Bloomberg.
Если программу успешно примут, первые выплаты могут поступить уже в апреле.
Но реализация программы зависит от ряда условий, включая одобрение со стороны стран G7, а также доноров и кредиторов Украины, обеспечивающих устойчивость долга страны, сообщают источники.
План также потребует внесения изменений в правила кредитования МВФ, чтобы фонд мог кредитовать воюющую страну.
Кроме того, правительству Украины необходимо будет принять несколько мер по выполнению условий предыдущей программы.
Ранее в МВФ заявили, что потребности Украины во внешнем финансировании в 2023 году составят минимум 39,5 млрд долларов, а в случае неблагоприятного сценария могут достичь 57 млрд долларов.
"Страна" рассказывала, на каких условиях наша страна получит финансирование от МВФ.