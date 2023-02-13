В Польше начала работу миссия Международного валютного фонда, на которой будет обсуждаться новая кредитная программа для Украины в 16 млрд долларов.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями власти Украины с целью подготовки к пересмотру Мониторинговой программы с участием Совета директоров", - сообщает "Радио Свобода".

Ранее о том, что МВФ в марте может утвердить новую программу финансовой поддержки Украины на сумму 16 миллиардов долларов писало агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Утверждение программы зависит от выполнения ряда условий. В частности, требуется согласование государств "Группы семи" и других доноров и кредиторов Украины.

Также сам МВФ должен изменить свои правила предоставления ссуд странам в состоянии войны. Также Украина должна взять на себя обязательство по воплощению определенных согласованных с фондом реформ.

Подробнее о том, какие условия выставил Фонд для возобновления кредитования Украины, мы писали в отдельном материале.

Ранее мы писали, что Украина в условиях неготовности МВФ сразу выделять значительное финансирование запросила у Фонда четырехмесячную Мониторинговую программу PMB, которую Фонд одобрил 20 декабря.

Также мы сообщали, что Украина планирует встретиться с представителями МВФ в Варшаве, чтобы договориться о многомиллиардном займе.