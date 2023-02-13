Миссия Международного валютного фонда начала работу в рамках первого пересмотра Мониторинговой программы для Украины.

Об этом сообщил постоянный представитель Фонда в Украине Ваграм Степанян в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня дискуссии с представителями власти Украины с целью подготовки к пересмотру Мониторинговой программы с участием Совета директоров", – указал он.

Напомним, Украина в условиях неготовности МВФ сразу выделять значительное финансирование запросила у Фонда четырехмесячную Мониторинговую программу PMB, которую Фонд одобрил 20 декабря.

На смену этой программе, не предполагающей финансирования, уже в начале второго квартала 2023 года может прийти программа расширенного финансирования EFF, которая может частично покрыть разрыв в покрытии $38 млрд дефицита госбюджета-2023, который сейчас составляет около $10 млрд.

Также "Страна" писала, что Украина планирует встретиться с представителями МВФ в Варшаве, чтобы договориться о многомиллиардном займе. Союзники Украины также подталкивают МВФ к предоставлению кредита на сумму в $14-16 млрд.