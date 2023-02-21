Губернатор Флориды Рон Десантис раскритиковал президента США Джо Байдена за визит в Украину и обещания ей военной поддержки.

В интервью программе Fox & Friends он назвал американскую помощь Украине "подписанным чеком, в котором не проставлена сумма", и задался вопросом, нужно ли было Америке вмешиваться в этот конфликт.

"Не думаю, что в наших интересах вступать в опосредованную войну с Китаем, в конфликты из-за границ или Крыма", - заявил он.

Десантис заявил, что Россия уже понесла на фронте тяжелейшие потери, и выразил мнение, что уровень российской угрозы не идет ни в какое сравнение с угрозой китайской.

"Все эти страхи, что Россия пойдет на страны НАТО и все такое, пройдется по ним катком, они даже близко не материализовались. Я думаю, они показали себя как третьесортная военная держава", - добавил Десантис, который сейчас является одним из наиболее вероятных кандидатов в президенты США от Республиканской партии помимо Дональда Трампа.

Напомним, президент США Джо Байден в Украине заявил, что "нас ждут очень трудные дни и годы".

Тем временем война в Украине продолжается уже 363-й день. Мы следим за новостями 21 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 362-го дня войны. Британская разведка сообщила, что РФ может объявить о взятии Бахмута 24 февраля, независимо от реального положения дел на местах. Вчера в Киев внезапно приехал президент США Джо Байден. По итогам этого визита США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $460 млн. Владимир Зеленский в интервью Die Welt допустил, что на этой неделе может быть реванш со стороны РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, что известно о визите Байдена в Украину.