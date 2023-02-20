В понедельник, 20 февраля, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение.

Основное в вечернем обращении президента:

Рассказал о визите Джо Байдена в Киев. Сказал, что увидел решимость президента США быть вместе с Украиной до победы. Высказал мнение, что именно сейчас в Украине решается судьба мирового порядка. Сообщил о переговорах с директором-распорядителем МВФ. Отметил, что Украина сохраняет финансовую стабильность.

Ранее "Страна" разбиралась, как прошел визит Байдена в Украину и что он заявил в Киеве.

Тем временем война в Украине продолжается уже 362-й день. Мы следим за новостями 20 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 361-го дня войны. В ближайшее время возможно наступление россиян на территории Луганской области - противник накапливает там технику и живую силу в больших объемах. Сейчас самая тяжелая ситуация в области сложилась в направлении Кременной, где россияне пробуют продавить украинскую оборону. Такая же сложная картина - на Сватовском и Белогоровском направлениях.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует ситуацию за минувшие сутки.