Президент США Джо Байден пришел на встречу с лидерами восточноевропейских стран - членов НАТО ("бухарестской девятки") с темным пятном. Это след от пепла, которым он как католик намазал лоб в день начала великого поста.

Традицию "пепельной среды" Байден блюдет ежегодно, давая далеким от религии людям повод беспокоиться о своем самочувствии.

"Темное пятно на лбу президента – это, очевидно, пепел от католической традиции, практикуемой каждый год в пепельную среду", - объяснил пул Белого дома.

Пепельная среда — день начала великого поста в латинском обряде католической, англиканской и некоторых лютеранских церквей. Отмечается за 46 календарных дней до праздника Пасхи. В католицизме в этот день предписывается строгий пост. На католических мессах этого дня проводят специальный обряд посыпания голов верующих освящённым пеплом, но иногда вместо посыпания пеплом головы наносят на лоб пеплом знак креста. Этот обряд знаменует сокрушение и покаяние, которые требуются от христиан во время поста.

Встречей с лидерами "бухарестской девятки" Байден завершил визит в Польшу, которому предшествовала не объявленная заранее поездка в украинскую столицу.

Покидая Варшаву, американский лидер споткнулся и упал на трапе самолета, но быстро встал на ноги и помахал провожающим.