Президент США Джо Байден оступился при посадке в самолет в аэропорту Варшавы.

Видео инцидента появилось в соцсетях.



На кадрах видно, как глава Белого дома чинно поднимается по трапу, на полпути вверх спотыкается и падает вперед, став на четвереньки. Однако он смог быстро подняться и продолжить движение к двери. Прежде чем зайти в салону воздушного судна, американский лидер помахал провожающим.

Общаться с репортерами перед вылетом он не стал.

Прибытие Байдена в столицу Польши тоже запомнилось неприятным инцидентом: при выходе из президентского самолета один из пассажиров споткнулся и кубарем скатился с трапа на взлетную полосу. Он пролетел примерно половину из общего количества ступеней. Пострадавшим мог оказаться высокопоставленный сотрудник администрации Белого дома, который сопровождал главу государства в его поездке.

Напомним, весной 2021 года Байден дважды споткнулся и в конечном счете упал, поднимаясь по трапу на борт номер 1. Инцидент произошел, когда глава Белого дома поднимался на борт самолета, чтобы вылететь в Атланту.

В пресс-службе Белого дома тогда подчеркнули, что происшествие не связано с состоянием здоровья главы государства.