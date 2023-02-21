Во время начала визита президента США Джо Байдена в столицу Польши Варшаву один из членов его делегации, очевидно, поскользнувшись, покатился с трапа самолета вниз.

Видео инцидента попало на камеры.

Самолет Air Force One с президентом США на борту приземлился в варшавском аэропорту в понедельник, 20 февраля, поздно вечером. При выходе из салона сопровождающий Байдена в его поездке в Польшу поскользнулся и скатился по трапу, упав на асфальт. Как пишут СМИ, обошлось без серьезных травм. А самого президента в момент падения на трапе не было.

Напомним, весной 2021 года сам Джо Байден дважды споткнулся и в конечном счете упал, поднимаясь по трапу на борт номер 1. Инцидент произошел, когда глава Белого дома поднимался на борт самолета, чтобы вылететь в Атланту.

В пресс-службе Белого дома тогда подчеркнули, что инцидент не связан с состоянием здоровья главы государства.