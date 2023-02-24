Президент Украины Владимир Зеленский в 2021 году подарил американскому президенту Джо Байдену флаг США за 700 долларов. О подарке известны лишь его габариты - 56 на 93 дюймов. (примерно полтора на 2,3 метра).

Об этом стало известно из годового отчета Управления начальника протокола Госдепартамента.

В том же году, как сообщалось, Путин подарил президенту США ручку и письменный набор за 12 тысяч долларов.

Это произошло на их первом саммите президентов в Женеве в 2021 году. В то время Белый дом заявил, что Байден подарил Путину пару своих фирменных солнцезащитных очков-авиаторов и стеклянную скульптуру американского бизона, но ни Белый дом, ни Кремль в то время не раскрыли информацию о подарке Путина.

Bloomberg пишет, что письменный набор стал самым дорогим подарком, полученным Байденом от иностранного лидера в том году.

Набор называется "Kholuy Lacquer Miniature Workshop Desk Writing Set and Pen", в свободной продаже его найти не удается. Судя по названию, это объект холуйской миниатюры - вид народного промысла из села Холуй Ивановской области. Лаковые миниатюры выполняются темперой на папье-маше.

Ранее мы писали, как прошел недавний визит Байдена в Украину и что он заявил в Киеве.

Также сообщалось, что сказал Байден в своей речи в Варшаве.