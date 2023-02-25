Министры финансов и главы Центробанков стран "Большой двадцатки" (G20) по итогам встречи в Бангалоре приняли совместное заявление, из которого исключили пункты, где говорилось об осуждении действий России в Украине.

Пункт 3 касался осуждения войны в Украине.

"Большинство членов решительно осудили войну в Украине и подчеркнули, что она причиняет огромные человеческие страдания и усугубляет существующую уязвимость в мировой экономике - сдерживает рост, увеличивает инфляцию, нарушает цепочки поставок, усиливает энергетическую и продовольственную незащищенность и повышает риски для финансовой стабильности. Были другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минфина Индии.

В 4-м пункте заявления говорится о необходимости поддерживать международное право, гарантирующее мир и стабильность.

"Мирное урегулирование конфликтов, усилия по преодолению кризисов и дипломатия имеют жизненно важное значение. Сегодняшняя эпоха не должна быть эпохой войны", - сказано в нем.

Ранее мы писали, что эти пункты были заблокированы Москвой и Пекином.

Также "Страна" рассказывала, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что проблему Украины нужно решать путем диалога и переговоров.