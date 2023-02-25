Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты "отреагируют", если Китай будет поставлять России летальное оружие в войне против Украины.

Об этом Байден сказал в эксклюзивном интервью ABC News.

"Я не ожидаю... большой инициативы со стороны Китая по предоставлению оружия России", - сказал Байден.

"Это была бы та самая граница... Другими словами, мы наложили бы строгие санкции на любого, кто это сделал", - добавил президент.

Байден также подробно рассказал о разговоре, который он имел непосредственно с президентом Китая Си Цзиньпином прошлым летом, в котором он предупредил его об экономических последствиях помощи России.

Байден сказал, что он упомянул, как 600 американских корпораций покинули Россию, добавив:

"И я заметил ему: господин президент, это не угроза, это просто утверждение, заявление о том, что, по моему мнению, реально. Вы видели, что произошло, когда остальной мир, в частности Европа, почувствовали жестокость Путина в Украине. И если вы занимаетесь такой же жестокостью, поддерживая продолжающиеся жестокости, вы можете столкнуться с такими же последствиями", - ответил Байден.

Как писала "Страна", Байден выступил против посредничества Китая для завершения войны, заявив, что это несправедливо для самой Украины.

Тем временем Китай и РФ заблокировали совместное заявление G20 с осуждением вторжения в Украину.