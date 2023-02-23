О решении начать вторжение в Украину знал лишь ограниченный круг соратников Владимира Путина.

Об этом говорится в материале Financial Times, посвященном годовщине войны в Украине и основанном на опросе шестерых представителей ближайшего окружения президента РФ.

По данным собеседников издания, узнав из выступления Путина о начале вторжения, высокопоставленные чиновники Кремля, члены кабинета и бизнес-элиты России не могли поверить в происходящее. Даже глава МИД РФ Сергей Лавров, по данным издания, узнал о вторжении всего за несколько часов до его объявления.

"У него три советчика: Иван Грозный, Петр I и Екатерина Великая", - заявил Лавров олигархам, которые обратились к нему за разъяснениями, говорят источники.

Один из бывших высокопоставленных представителей Кремля заявил, что Путин "действительно верит во все, что говорит о сакральности и Петре I. Он думает, что войдет в историю как Петр".

Источники сообщают, что Путин "говорит своему окружению, что, мол, да, мы оказались совершенно не готовы, в армии хаос, промышленность в упадке, но хорошо, что мы узнали об этом именно так, а не тогда, когда нас будет завоевывать НАТО".

После вторжения Путин оказался в еще большей изоляции от своих подчиненных, чем раньше, сообщает издание. По данным источников, "Путину никто не может сказать правду".

"Человек, который никому не доверяет, начинает опираться на мнение очень узкого круга людей, которые ему лгут", - говорят собеседники издания.

Однако по мере того, как до Путина начали доходить данные о масштабах просчетов командования при подготовке вторжения, он стал обращаться за информацией к неофициальным источникам. В частности, с прошлого лета он провел как минимум две закрытые встречи с поддерживающими войну блогерами.

Источники также сообщили, что Путин "абсолютно готов к затяжной войне", веря в то, что страна найдет способы выдержать экономическое давление.

Также источники соообщают, что, принимая решение о захвате Крыма в 2014 году, Путин не поставил в известность даже собственный Совбез, а советникам, которые были не согласны со вторжением, он говорил, что это - "исторический момент", и предлагал несогласным "удалиться".

Слабая реакция Запада в то время "окончательно уверила Путина в правоте его решения по Крыму", говорят собеседники издания.

В том же материале Financial Times писала, что в начале вторжения Россия сбила несколько собственных самолетов.

Между тем в Украине Владимир Зеленский даст пресс-конференцию в годовщину полномасштабного российского вторжения.