В украинском Оперативном командовании "Север" предупреждают о подготовке противником провокаций к годовщине вторжения.

Об этом "Север" сообщает в Фейсбуке.

В частности, зафиксировано движение военной техники без знаков различия с военными в форме, похожей на украинскую, у границы с Черниговской областью.

"Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, одетой в пиксель, похож на форму Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.





Напомним, в минобороны РФ ранее выпускали аналогичное сообщение, но на другом направлении. Там заявляли, что Киев намерен инсценировать наступление российских войск с территории Приднестровья. В Молдове эту информацию опровергли.

Также сообщалось, что Буданов спрогнозировал планы РФ на 23-24 февраля.

Война в Украине продолжается уже 365-й день. Мы следим за новостями 23 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 364-го дня войны. Утром РФ ударила по промышленному предприятию в Харькове, ранения получили два человека. Генштаб ВСУ сообщил, что армия РФ увеличивает численность личного состава на тех направлениях, где ведет наступление. Также вчера продолжился публичный конфликт между куратором российской ЧВК "Вагнер" Пригожиным и минобороны РФ.

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