Минобразования выпустило заявление и призвало все школы Украины перейти на дистанционное обучение в период с 22 по 24 февраля.

Об этом говорится в сообщении ведомства, обнародованном в телеграм-канале.

Сообщается, что школы надо закрыть "с целью обеспечения жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, как превентивное мероприятие перед годовщиной начала полномасштабной войны России против Украины".

Напомним, ранее в Черкассах, Ровно и Нежине Черниговской области местные власти объявили о переводе на дистанционное обучение школ из-за возможных ударов 24 февраля.

Как сообщалось, в оперкомандовании "Юг" сообщили, что новая массированная ракетная атака может произойти 24 февраля.

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