Вслед за Броварами, где на годовщину вторжения РФ все школы переводятся на дистанционное обучение, в Черкассах, Ровно и Нежине Черниговской области школы также переводят на дистанционку. Такие меры вводят из-за возможных ударов со стороны РФ 24 февраля.

Школьники в Черкассах перейдут на дистанционное обучение 23 и 24 февраля.

"Из-за обращения родителей, из-за возможных обстрелов российских оккупантов, мы решили обезопаситься", - написал мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в своем обращении на странице Facebook.

Школы Ровно 23-24 февраля также перейдут на дистанционную форму обучения. Детские сады будут работать в дежурном режиме.

"В связи с потенциальными угрозами и провокациями со стороны врага, частыми воздушными тревогами, которые могут быть в годовщину полномасштабного вторжения, 23-24 февраля заведения школьного образования Ровно будут работать в дистанционном режиме", - рассказал мэр Ровно Александр Третяк.

По его словам, детсады в эти дни будут работать в дежурном режиме.

"Рекомендуем оставить детей дома, но если у вас не будет такой возможности, то воспитатели в детских садах все равно будут работать", - добавил он.

Школы и детсады в Нежине 23 и 24 февраля будут учиться дистанционно. Такое решение было принято 21 февраля.

"Сегодня я высказал такое предложение, потому что на этой неделе у нас будет 24 февраля, уже годовщина полномасштабного вторжения России в наше государство. Мы знаем, что российские террористы любят символические даты. Символическими как раз являются 23 и 24 февраля. Поэтому, по моему мнению, лучше перестраховаться и пусть лучше будут эти два дня в формате дистанционного обучения", - сказал мэр города Александр Кодола в комментарии "Суспильному".

Тем временем война в Украине продолжается уже 363-й день. Мы следим за новостями 21 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 362-го дня войны. Британская разведка сообщила, что РФ может объявить о взятии Бахмута 24 февраля, независимо от реального положения дел на местах. Вчера в Киев внезапно приехал президент США Джо Байден. По итогам этого визита США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму $460 млн. Владимир Зеленский в интервью Die Welt допустил, что на этой неделе может быть реванш со стороны РФ.

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