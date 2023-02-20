В Броварах Киевской области с 22 по 24 февраля (включительно) все школы переводятся на дистанционную форму обучения.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко в своем телеграм-канале.

По его словам, в эти дни могут быть провокации и возможные обстрелы со стороны РФ. При этом детские сады будут работать в обычном режиме.

"В связи с угрозой провокаций и возможных обстрелов войсками России, с целью сохранения здоровья и жизни детей и педагогических работников, со среды, 22 февраля по 24 февраля (включительно) заведения общего среднего образования Броварской городской территориальной общины переводятся на дистанционную форму обучения. Детские садики работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде, народный депутат Федор Вениславский заявил, что Россия может нанести ракетные удары по Украине в течение 22 - 24 февраля. Также он не исключает усиления ударов фронтовой авиации в эти дни.

Кроме того, ракетный удар по Украине на годовщину вторжения спрогнозировали в Воздушных силах ВСУ, а также в оперативном командовании "Юг".

Тем временем война в Украине продолжается уже 362-й день. Мы следим за новостями 20 февраля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 361-го дня войны. В ближайшее время возможно наступление россиян на территории Луганской области - противник накапливает там технику и живую силу в больших объемах. Сейчас самая тяжелая ситуация в области сложилась в направлении Кременной, где россияне пробуют продавить украинскую оборону. Такая же сложная картина - на Сватовском и Белогоровском направлениях.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует ситуацию за минувшие сутки.