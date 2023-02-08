Во время стрельбы в средней школе Вильямсбург в Бруклине, Нью-Йорк, были ранены три человека.

Об этом пишут американские СМИ со ссылкой на департамент полиции Нью-Йорка.

Полиция сообщила, что в среду в 14:14 по местному времени (в 21:14 по Киеву), незадолго до окончания уроков, прогремели выстрелы возле средней школы Вильямсбург Чартер на улице Варет. Один учитель-мужчина был ранен в затылок, а два ученика - парень и девушка - получили ранения в ногу и спину соответственно. Все трое, скорее всего, выживут. Из забрали в больницу машины скорой помощи.

Свидетели происшествия заявили, что после стрельбы стрелок бежал на север по Уайт-стрит. Его описывают как одетого в спортивное мужчину. Непонятно, был ли стрелок учеником школы.

"Я слышал выстрелы, около шести выстрелов. Дети выбежали на улицу. Это было очень страшно", — сказал живущий неподалеку Майкл Уильям.

Ранее мы писали, что в США 18-летний парень расстрелял десятки темнокожих людей в супермаркете в прямом эфире.

Также мы сообщали, что с начала года и до середины января в США зафиксировали 30 случаев массовой стрельбы. Это в среднем два массовых расстрела в день.